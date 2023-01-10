Йдеться про виторг від продажів за останній квартал 2022 року. При цьому загальні показники для компанії більше, ніж позитивні. Зокрема, виторг TSMC за цей період зріс на 43% до 20,6 мільярда доларів США або 625,5 мільярда тайванських доларів.

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Компанія TSMC не виправдала очікування аналітиків

Проте аналітики очікували, що ця цифра досягне 636 мільярдів тайванських доларів. Ці результати свідчать, що навіть найбільшому виробнику мікросхем у світі з всіма його перевагами не вдасться уникнути наслідків загальносвітового спаду попиту на електроніку.

До теми! Нагадаємо, що споживачі у всьому світі постраждали від підняття процентних ставок та потужної інфляції. Тому вони переглянули статті своїх витрат задля заощадження коштів.

Крім того, торік тайваньська компанія ухвалила рішення про скорочення своїх планів щодо капітальних витрат майже на 10% до 36 мільярдів доларів. Водночас низка аналітиків додає, що техгігант може переглянути витрати компанії на розширення у 2023 році.

Що означають мікросхеми для світу

У сучасному світі мікросхеми називають "кров'ю економіки", оскільки це важлива складова для низки секторів. Йдеться як про найрізноманітніші електронні прилади, так і про національні інфраструктури та сучасне озброєння. Тож держави почали запеклу боротьбу за цей ресурс.

Зокрема, Південна Корея ще у травні 2021 року повідомила про намір інвестувати у розробку чипів 452 мільярди доларів до 2030 року. Крім того, відносини між Китаєм та США увійшли у нову та складну фазу.

Для прикладу, офіційний Вашингтон вніс низку китайських компаній до спеціальних списків. Серед них техгігант Semiconductor Manufacturing International Corporation, який навіть попри це у 2021 році зафіксував рекордні прибутки.

Що відомо про динаміку акцій TSMC на ринку

Загалом за 2022 рік цінні папери техгіганта з Тайваню подешевшали на 27%. Цікаво, що за час пандемії цей показник виріс вдвічі. З початку 2023 року акції TSMC подорожчали на 8%.

На момент створення цього матеріалу, акції TSMC торгуються за ціною на рівні 80,31 долара за штуку. Ринкова капіталізація компанії становить 416,5 мільярда доларів, за даними Yahoo!Finance.

До того ж і тайванська компанія, і її клієнти очікують, що у довгостроковій перспективі попит на електроніку продовжить зростати. Динаміка цього показника також буде впливати на позиції техгіганта на фондовому ринку.