Йдеться про виторг від продажів за останній квартал 2022 року. При цьому загальні показники для компанії більше, ніж позитивні. Зокрема, виторг TSMC за цей період зріс на 43% до 20,6 мільярда доларів США або 625,5 мільярда тайванських доларів.
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Компанія TSMC не виправдала очікування аналітиків
Проте аналітики очікували, що ця цифра досягне 636 мільярдів тайванських доларів. Ці результати свідчать, що навіть найбільшому виробнику мікросхем у світі з всіма його перевагами не вдасться уникнути наслідків загальносвітового спаду попиту на електроніку.
Крім того, торік тайваньська компанія ухвалила рішення про скорочення своїх планів щодо капітальних витрат майже на 10% до 36 мільярдів доларів. Водночас низка аналітиків додає, що техгігант може переглянути витрати компанії на розширення у 2023 році.
Що означають мікросхеми для світу
У сучасному світі мікросхеми називають "кров'ю економіки", оскільки це важлива складова для низки секторів. Йдеться як про найрізноманітніші електронні прилади, так і про національні інфраструктури та сучасне озброєння. Тож держави почали запеклу боротьбу за цей ресурс.
Зокрема, Південна Корея ще у травні 2021 року повідомила про намір інвестувати у розробку чипів 452 мільярди доларів до 2030 року. Крім того, відносини між Китаєм та США увійшли у нову та складну фазу.
Для прикладу, офіційний Вашингтон вніс низку китайських компаній до спеціальних списків. Серед них техгігант Semiconductor Manufacturing International Corporation, який навіть попри це у 2021 році зафіксував рекордні прибутки.
Що відомо про динаміку акцій TSMC на ринку
Загалом за 2022 рік цінні папери техгіганта з Тайваню подешевшали на 27%. Цікаво, що за час пандемії цей показник виріс вдвічі. З початку 2023 року акції TSMC подорожчали на 8%.
На момент створення цього матеріалу, акції TSMC торгуються за ціною на рівні 80,31 долара за штуку. Ринкова капіталізація компанії становить 416,5 мільярда доларів, за даними Yahoo!Finance.
До того ж і тайванська компанія, і її клієнти очікують, що у довгостроковій перспективі попит на електроніку продовжить зростати. Динаміка цього показника також буде впливати на позиції техгіганта на фондовому ринку.