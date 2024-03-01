Китайський ритейлер Shein планує перенести первинне розміщення акцій до Лондона

Компанія Shein розглядає можливість перенесення свого первинного публічного розміщення акцій (IPO) з Нью-Йорка до Лондона. Плани змінилися, ймовірно, через перешкоди з лістингом у США.

Чому США відмовляють компанії у лістингу

Shein продовжує працювати над своєю заявкою на лістинг у США. Втім, тепер компанія розглядає Лондон як альтернативний варіант, оскільки компанія вважає малоймовірним отримання схвалення на IPO від Комісії з цінних паперів та бірж США.

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Shein ініціювала процес IPO у Нью-Йорку в середині 2023 року, дотримуючись умов конфіденційності і не роблячи публічних заяв.

Проте, у травні того ж року, група американських законодавців звернулась до Комісії з цінних паперів та бірж із закликом зупинити підготовку до IPO цієї китайської компанії через підозри у використанні примусової праці уйгурів.

У випадку успішного проведення IPO в США, Shein стане однією з найцінніших китайських компаній, які вийшли на американський фондовий ринок,

— пише Bloomberg.

Якщо все-таки Лондон

Якщо компанія вирішить перейти на лістинг у Лондоні або в іншому місці, їй доведеться подати нову заявку на зовнішній лістинг до китайських регуляторів. Також розглядаються інші місця для лістингу, зокрема Гонконг або Сінгапур.

! Лістинг у Лондоні може стати значним підйомом для цього ринку після одного з найгірших років для IPO в його сучасній історії. Минулого року у Великій Британії через IPO було залучено близько 1 мільярда доларів, що є найнижчим показником за десятиліття.

Розміщення акцій на Лондонській фондовій біржі (LSE) є короткостроковим компромісом для Shein, який вибирає впевненість над оцінкою та ліквідністю,

— каже керівник дослідницького відділу DZT Research у Сінгапурі Ке Ян.

Ке Ян також вважає, що потенційний перехід Shein однаково не зможе спонукати китайські компанії до розміщення акцій у Лондоні.

! У травні 2022 року вартість Shein оцінювалася у 100 мільярдів доларів, що робило його найбільшим у світі ритейлером модного одягу. Проте, через рік, у травні 2023 року, після нового раунду фінансування, оцінка компанії знизилася до 60 мільярдів доларів.