Компанія Nvidia випередила Apple, подолавши важливий рубіж

Американська компанія Nvidia у середу стрімко зросли в ціні, встановивши новий рекорд. Це також допомогло компанії досягти ще однієї важливої позначки.

Під час торгів у середу, 5 червня, акції Nvidia подорожчали вище 1223 доларів за штуку, що стало внутрішньоденним максимумом. Стрімке подорожчання цінних паперів відбувається на тлі підготовки компанії до дроблення власних акцій, яке вона анонсувала ще на початку березня 2024 року.

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Як змінила вартість акцій Nvidia з початку року

З початку 2024 року акції Nvidia подорожчали на понад 147%, тоді як у річному розрахунку цей показник склав майже 218%, інформує MarketWatch. Крім того, 22 травня, коли техгігант оприлюднив свій останній прогноз щодо доходів, акції компанії зросли майже на 30%.

На момент створення цього матеріалу, акції Nvidia торгуються на рівні 1224 доларів за штуку, згідно з даними Global Ranking

Чому Nvidia стала другою найдорожчою компанією у світі

Завдяки дробленню акцій американський техгігант планує привабити більше дрібних інвесторів, для яких поточна ціна зависока. Дроблення акцій проведуть 7 червня. Крім того, попит на топпроцесори від Nvidia значно перевищив пропозицію.

Річ у тому, що відразу кілька потужних компаній конкурують та намагаються розвинути свої обчислювальні можливості штучного інтелекту, а також прагнуть домінувати в новій технології. Йдеться про Microsoft, Meta Platforms та Alphabet (материнська компанія Google).

На тлі стрімко зростання вартості цінних паперів, Nvidia увійшла до трійки найдорожчих компаній, зайнявши друге місце. До цього цю сходинку займала компанія Apple.

Загалом трійка лідерів наразі має таку капіталізацію на ринку: