Компания Nvidia опередила Apple, преодолев важный рубеж

Американская компания Nvidia в среду стремительно выросли в цене, установив новый рекорд. Это также помогло компании достичь еще одной важной отметки.

Во время торгов в среду, 5 июня, акции Nvidia подорожали выше 1223 долларов за штуку, что стало внутридневным максимумом. Стремительное подорожание ценных бумаг происходит на фоне подготовки компании к дроблению собственных акций, которое она анонсировала еще в начале марта 2024 года.

Стоит внимания Нефть дорожает на фоне прогноза о приближении важных изменений в США

Как изменила стоимость акций Nvidia с начала года

С начала 2024 года акции Nvidia подорожали более чем на 147%, тогда как в годовом исчислении этот показатель составил почти 218%, информирует MarketWatch. Кроме того, 22 мая, когда техгигант обнародовал свой последний прогноз по доходам, акции компании выросли почти на 30%.

На момент создания этого материала, акции Nvidia торгуются на уровне 1224 долларов за штуку, согласно данным Global Ranking

Почему Nvidia стала второй самой дорогой компанией в мире

Благодаря дроблению акций американский техгигант планирует привлечь больше мелких инвесторов, для которых текущая цена слишком высока. Дробление акций проведут 7 июня. Кроме того, спрос на топпроцессоры от Nvidia значительно превысил предложение.

Дело в том, что сразу несколько мощных компаний конкурируют и пытаются развить свои вычислительные возможности искусственного интеллекта, а также стремятся доминировать в новой технологии. Речь идет о Microsoft, Meta Platforms и Alphabet (материнская компания Google).

На фоне стремительно роста стоимости ценных бумаг, Nvidia вошла в тройку самых дорогих компаний, заняв второе место. До этого эту строчку занимала компания Apple.

В общем тройка лидеров сейчас имеет такую капитализацию на рынке: