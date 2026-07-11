На що звернути увагу українцям

Вартість такої послуги для тарифних пакетів "Моя картка", "Мій рахунок", "Дитяча картка", "Зарплатний", "MORE" тощо зросте до 150 гривень. Деталі напередодні повідомили в Ощадбанку.

Варто зазначити, що нову комісію стягуватимуть лише за умови, що протягом останніх 12 місяців за рахунком не було жодної операції.

Водночас, якщо на картці недостатньо коштів, банк спише лише доступний залишок без виникнення заборгованості. Наприклад, за наявності 40 гривень стягнуть лише їх, а не повні 150 гривень.

Тож аби рахунок не отримав статус неактивного, клієнти можуть хоча б зрідка проводити операції за ним, наприклад:

здійснювати покупки в магазинах;

або ж відкрити депозит (як-от "Мобільні заощадження").

Ще один варіант – повністю закрити рахунок. Однак йдеться не про деактивацію картки в мобільному застосунку, а про повноцінну офіційну процедуру у відділенні банку, для чого громадянин мусить особисто подати відповідну заяву.

Нагадаємо, з 1 липня для українців стала платною ще одна послуга. Поповнення карток Monobank готівкою через термінали EasyPay відтепер можливе лише з комісією 5%.