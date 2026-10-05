Які перекази можуть стати платними

Нововведення стосуватиметься переказів на картки інших українських банків міжнародної платіжної системи Mastercard, про що йдеться в актуальній редакції тарифів monobank. Утім, запровадження такої комісії наразі залишається під питанням.

Детальніше в соцмережах пояснив співзасновник фінустанови Олег Гороховський. За його словами, остаточне рішення ще не ухвалили, і 18 жовтня нові умови точно не набудуть чинності.



Редакція тарифів monobank / Скриншот із сайту

Натомість за перекази на картки чи рахунки небанківських надавачів платіжних послуг monobank уже давно стягує окрему комісію, нагадав Гороховський. Наразі її розмір становить 0,9% від суми операції, зокрема для сервісів на кшталт NovaPay.

До слова, раніше у фінустанові пообіцяли виплатити по 1 тисячі гривень українцям, які до кінця 2026 року переведуть пенсійні виплати на картку monobank. Окрім того, для них відкриють категорію "Медицина" з кешбеком 5% на наступні 12 місяців.

Нагадаємо, улітку для клієнтів банку стала платною ще одна послуга – поповнення карток готівкою через термінали EasyPay.