Кого перевірятиме Пенсійний фонд

Пенсійний фонд регулярно звіряє інформацію про пенсіонерів з іншими державними базами, і за перше півріччя вже призначив понад 54 тисячі додаткових перевірок на суму майже 196,3 мільйона гривень. Під приціл потрапляють не лише пенсії, а й субсидії, пільги та страхові виплати.

Найчастіше проблеми виникають через розбіжності між різними реєстрами.

Наприклад! Якщо у вашій пенсійній справі вказана одна адреса чи прізвище, а в базі податкової – інша, виплати можуть призупинити до з'ясування обставин.

Тому фахівці радять самостійно перевірити актуальність своїх паспортних даних, інформації про місце проживання та інших відомостей, які безпосередньо впливають на право отримувати гроші.

Що робити українцям за кордоном

Для цих категорій громадян діють окремі жорсткі правила, які не варто ігнорувати. До 31 грудня 2026 року пенсіонери, які перебувають за межами України або на ТОТ, зобов'язані пройти фізичну ідентифікацію.

Важливо! Перевірити статус проходження цієї процедури можна онлайн – через сервіс "Моя ідентифікація" на офіційному порталі електронних послуг ПФУ.

Нагадаємо, що держава також переглядає умови нарахування додаткових бонусів для окремих категорій. Зокрема, лауреати державних премій та особи з визначними заслугами перед Україною мають право на спеціальні доплати.

У 2026 році мінімальна надбавка для таких громадян зафіксована на рівні 596,85 гривні, а її точний розмір залежить від статусу отриманої нагороди.