Кіпр масово скасовує "золоті паспорти" для інвесторів
Кіпр почав процес анулювання "золотих паспортів" для іноземних інвесторів. Йдеться про юридичні та аудиторські фірми, а також про бізнесменів з України та Росії. Про це пише 24 Канал з посиланням на Politis.
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Загалом відомо, що Кіпр скасував "золоті паспорти" 77 іноземних інвесторів. Це частина програми уряду, яка спрямована на позбавлення проблемних "золотих паспортів" в осіб, які у виняткових випадках отримали громадянство країни через Кіпрську інвестиційну програму.
Що таке "золотий паспорт"Це програма із залучення додаткових коштів в економіку країни. Такий метод використовують як розвинені країни, так і країни, що розвиваються. Як правило, інвестор, вклавши певну суму в країну, має можливість отримати її громадянство.
Список інвесторів, яких позбавляють "золотих паспортів" сформували приблизно місяць тому. У цьому переліку можна знайти деяких відомих українців:
- Бізнесмен Ігор Коломойський, який на сьогодні є фігурантом низки розслідувань та перебуває в СІЗО, Вадим Шульман, який входить до його найближчого оточення;
- Власник аграрного холдингу UkrLandFarming Олег Бахматюк.
Також до списку кіпрського уряду потрапив російський бізнесмен Костянтин Григоришин, який має комерційні інвестори в Україні. Він є власником групи компаній Energy Standard.
Проти інвесторів, паспорти яких анулювали, уже відкрили кримінальні провадження. Наразі поліція проводить розслідування. Виділяють кілька причин для скасування "золотих паспортів":
- Неправдиві заяви та інформація;
- Наявність кримінального минулого в інвесторів;
- Недотримання умов натуралізації.