Кіпр масово скасовує "золоті паспорти" для інвесторів

Кіпр почав процес анулювання "золотих паспортів" для іноземних інвесторів. Йдеться про юридичні та аудиторські фірми, а також про бізнесменів з України та Росії. Про це пише 24 Канал з посиланням на Politis.

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Загалом відомо, що Кіпр скасував "золоті паспорти" 77 іноземних інвесторів. Це частина програми уряду, яка спрямована на позбавлення проблемних "золотих паспортів" в осіб, які у виняткових випадках отримали громадянство країни через Кіпрську інвестиційну програму.

Що таке "золотий паспорт" Це програма із залучення додаткових коштів в економіку країни. Такий метод використовують як розвинені країни, так і країни, що розвиваються. Як правило, інвестор, вклавши певну суму в країну, має можливість отримати її громадянство.

Список інвесторів, яких позбавляють "золотих паспортів" сформували приблизно місяць тому. У цьому переліку можна знайти деяких відомих українців:

Бізнесмен Ігор Коломойський, який на сьогодні є фігурантом низки розслідувань та перебуває в СІЗО, Вадим Шульман, який входить до його найближчого оточення;

Власник аграрного холдингу UkrLandFarming Олег Бахматюк.

Також до списку кіпрського уряду потрапив російський бізнесмен Костянтин Григоришин, який має комерційні інвестори в Україні. Він є власником групи компаній Energy Standard.

Проти інвесторів, паспорти яких анулювали, уже відкрили кримінальні провадження. Наразі поліція проводить розслідування. Виділяють кілька причин для скасування "золотих паспортів":