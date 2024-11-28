Кипр массово отменяет "золотые паспорта" для инвесторов

Кипр начал процесс аннулирования "золотых паспортов" для иностранных инвесторов. Речь идет о юридических и аудиторских фирмах, а также о бизнесменах из Украины и России. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politis.

Актуально Зарабатывают в рублях: как у Путина прокомментировали стремительное подорожание доллара в России

В общем известно, что Кипр отменил "золотые паспорта" 77 иностранных инвесторов. Это часть программы правительства, которая направлена на лишение проблемных "золотых паспортов" у лиц, которые в исключительных случаях получили гражданство страны через Кипрскую инвестиционную программу.

Что такое "золотой паспорт" Это программа по привлечению дополнительных средств в экономику страны. Такой метод используют как развитые страны, так и страны, развивающиеся. Как правило, инвестор, вложив определенную сумму в страну, имеет возможность получить ее гражданство.

Список инвесторов, которых лишают "золотых паспортов" сформировали примерно месяц назад. В этом перечне можно найти некоторых известных украинцев:

Бизнесмен Игорь Коломойский, который сегодня является фигурантом ряда расследований и находится в СИЗО, Вадим Шульман, который входит в его ближайшее окружение;

Владелец аграрного холдинга UkrLandFarming Олег Бахматюк.

Также в список кипрского правительства попал российский бизнесмен Константин Григоришин, который имеет коммерческие инвесторы в Украине. Он является владельцем группы компаний Energy Standard.

Против инвесторов, паспорта которых аннулировали, уже открыли уголовные производства. Сейчас полиция проводит расследование. Выделяют несколько причин для отмены "золотых паспортов":