Коли Воррен Баффет зрозумів, що багатий: відповідь вас здивує

Воррен Баффет – це жива легенда у світі фінансів та інвестицій. Водночас він не завжди володів мільярдними статками, а шлях до цього статусу зайняв багато років. Легендарний інвестор розповів, коли зрозумів, що розбагатів.

Коли Воррен Баффет розбагатів

Інвестор та мільярдер Воррен Баффет розповів, що вперше усвідомив, що він багатий задовго до того, як заробив великі статки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Inc. Баффет розповів про це ще у 2005 році на щорічній зустрічі акціонерів Berkshire Hathaway.

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Зі слів Баффета, він знав, що багатий, коли мав 10 тисяч доларів. Він наголосив, що давно знав, буде робити те, що "мені подобається, з людьми, з якими мені подобається це робити". Інвестор наголосив, що його спосіб життя навряд чи відрізняється від життя інших людей.

Цікаво! Вперше Воррен Баффет купив акції в 1942 році, коли йому було 11 років. Проте мільярдером Баффет став аж через 55 років.

Мовляв, Баффет водить авто по 10 років, дивиться телевізор, а його раціон складається з тих же опцій, що й в інших людей. Він наголосив, що головна його розкіш у житті – це можливість кожного дня займатися улюбленою справою поруч з людьми, яких він поважає та любить.

До теми! Видання Bloomberg оцінює капітал Воррена Баффета у 159 мільярдів доларів. З початку року його статки зросли на понад 17 мільярдів доларів. Легендарний інвестор входить до першої десятки найбагатших людей у світі, займаючи 7 місце.