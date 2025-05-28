Когда Уоррен Баффетт понял, что богат: ответ вас удивит

Уоррен Баффетт – это живая легенда в мире финансов и инвестиций. В то же время он не всегда обладал миллиардным состоянием, а путь к этому статусу занял много лет. Легендарный инвестор рассказал, когда понял, что разбогател.

Когда Уоррен Баффет разбогател

Инвестор и миллиардер Уоррен Баффет рассказал, что впервые осознал, что он богат задолго до того, как заработал большое состояние. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Inc. Баффет рассказал об этом еще в 2005 году на ежегодной встрече акционеров Berkshire Hathaway.

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По словам Баффета, он знал, что богат, когда имел 10 тысяч долларов. Он отметил, что давно знал, будет делать то, что "мне нравится, с людьми, с которыми мне нравится это делать". Инвестор отметил, что его образ жизни вряд ли отличается от жизни других людей.

Интересно! Впервые Уоррен Баффет купил акции в 1942 году, когда ему было 11 лет. Однако миллиардером Баффет стал только через 55 лет.

Мол, Баффет водит авто по 10 лет, смотрит телевизор, а его рацион состоит из тех же опций, что и у других людей. Он отметил, что главная его роскошь в жизни – это возможность каждый день заниматься любимым делом рядом с людьми, которых он уважает и любит.

К теме! Издание Bloomberg оценивает капитал Уоррена Баффета в 159 миллиардов долларов. С начала года его состояние выросло более чем на 17 миллиардов долларов. Легендарный инвестор входит в первую десятку самых богатых людей в мире, занимая 7 место.