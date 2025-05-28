Коли Воррен Баффет розбагатів

Інвестор та мільярдер Воррен Баффет розповів, що вперше усвідомив, що він багатий задовго до того, як заробив великі статки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Inc. Баффет розповів про це ще у 2005 році на щорічній зустрічі акціонерів Berkshire Hathaway.

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Зі слів Баффета, він знав, що багатий, коли мав 10 тисяч доларів. Він наголосив, що давно знав, буде робити те, що "мені подобається, з людьми, з якими мені подобається це робити". Інвестор наголосив, що його спосіб життя навряд чи відрізняється від життя інших людей.

Цікаво! Вперше Воррен Баффет купив акції в 1942 році, коли йому було 11 років. Проте мільярдером Баффет став аж через 55 років.

Мовляв, Баффет водить авто по 10 років, дивиться телевізор, а його раціон складається з тих же опцій, що й в інших людей. Він наголосив, що головна його розкіш у житті – це можливість кожного дня займатися улюбленою справою поруч з людьми, яких він поважає та любить.

До теми! Видання Bloomberg оцінює капітал Воррена Баффета у 159 мільярдів доларів. З початку року його статки зросли на понад 17 мільярдів доларів. Легендарний інвестор входить до першої десятки найбагатших людей у світі, займаючи 7 місце.