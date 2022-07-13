Далеко не всі хочуть отримувати російські енергоносії, – Рябцев

Про це 24 каналу розказав експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. За його словами, навіть якщо росія залучить усі можливі логістичні інструменти, то переорієнтувати на інші ринки можна буде лише чверть обсягів експорту.

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Він пояснив, що все інше переорієнтувати неможливо через те, що недостатньо потужності трубопроводів, які спрямовуються на Схід. Річ у тім, що впродовж останніх 50 років радянський союз, а за ним і росія будували трубопроводи лише для того, щоб експортувати енергоносії на європейські ринки. Натомість у напрямку Сходу будували дуже мало, адже там обмаль можливостей для налаштування логістики експорту.

"Крім того, морським шляхом все обмежено тим, що у росії немає танкерів такої потужності, які могли б завантажуватися десь у Балтійському морі чи у Владивостоці, і після того транспортувати нафтову сировину по всьому світу", – каже експерт.

До того ж нові трубопроводи, які потенційно можна збудувати, цікаві не всім. До прикладу, вони не потрібні навіть Китаю, якщо проходитимуть через територію Монголії.

Це також геополітична гра і далеко не всі бажають отримувати російські енергоносії так, як нас хочуть в цьому переконати. Скорочення видобутку російських енергоносіїв – це вже довершений факт, і можна сказати про те, що пік видобутку росія вже пройшла,

– констатував Рябцев.

Він додав, що найближчими роками відбуватиметься не лише стагнація, але й занепад російської нафтогазової галузі. Втім, цей процес може тривати не 1 – 2 роки, а десятки років.

Втім, це означатиме, що без передових технологій та спеціалістів, у росії ніщо не буде розвиватися.

"Світ буде мати такий собі заповідник за залізною завісою, на який буде показувати пальцем і казати: "Ось, дітки, не потрібно бути такими, як вони", – підсумував Геннадій Рябцев.

Геннадій Рябцев розповів про ситуацію з експортом російських енергоносіїв: дивіться відео