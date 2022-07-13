Далеко не все хотят получать российские энергоносители, – Рябцев

Об этом 24 каналу рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев. По его словам, даже если россия привлечет все возможные логистические инструменты, то переориентировать на другие рынки можно будет только четверть объемов экспорта.

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Он объяснил, что все остальное переориентировать невозможно из-за недостаточной мощности трубопроводов, направляемых на Восток. Дело в том, что за последние 50 лет советский союз, а за ним и россия строили трубопроводы только для того, чтобы экспортировать энергоносители на европейские рынки. В то же время в направлении Востока строили очень мало, ведь там мало возможностей для настройки логистики экспорта.

"Кроме того, по морскому пути все ограничено тем, что у россии нет танкеров такой мощности, которые могли бы загружаться где-нибудь в Балтийском море или во Владивостоке, и после этого транспортировать нефтяное сырье по всему миру", – говорит эксперт.

К тому же, новые трубопроводы, которые потенциально можно построить, интересны не всем. К примеру, они не нужны даже Китаю, если они будут проходить через территорию Монголии.

Это тоже геополитическая игра и далеко не все желают получать российские энергоносители так, как нас хотят в этом убедить. Сокращение добычи российских энергоносителей – это уже совершенный факт, и можно сказать о том, что пик добычи россия уже прошла.

– констатировал Рябцев.

Он добавил, что в ближайшие годы будет происходить не только стагнация, но и упадок российской нефтегазовой отрасли. Впрочем, этот процесс может занять не 1 – 2 года, а десятки лет.

Впрочем, это означает, что без передовых технологий и специалистов в россии ничто не будет развиваться.

"Мир будет иметь заповедник за железным занавесом, на который будет показывать пальцем и говорить: "Вот, детки, не нужно быть такими, как они", – подытожил Геннадий Рябцев.

Геннадий Рябцев рассказал о ситуации с экспортом российских энергоносителей: смотрите видео