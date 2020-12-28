В Україні 28 грудня створено державну компанію, яка буде опікуватися дешевою іпотекою для українців. У Мінфіні обіцяють, що кредити на житло будуть під 7%.

У понеділок, 28 грудня, міністр фінансів Сергій Марченко підписав статут ПАТ "Українська фінансова житлова компанія", що створено для розробки та втілення механізму доступної іпотеки. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

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Нова структура була створена за дорученням Кабміну й буде координувати фінансові інструменти з можливістю отримання іпотечного кредиту до 7% річних строком до 20 років із залученням до співпраці банків за державного посередництва.

Метою компанії є забезпечення функціонування ринку іпотечного кредитування, сприяння та впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом, а також одержання прибутку від провадження господарської діяльності відповідно до законодавства України.

Керівником "Української фінансової житлової компанії" став Василь Шкураков. Саме він покликаний вирішити житлове питання для громадян України.

Шкураков раніше обіймав посаду заступника міністра фінансів та опікувався питанням просування справи доступної іпотеки та реалізацією Середньострокової стратегії управління державним боргом.

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