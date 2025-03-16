Коли не можна позичати кошти

Вважається, що ці дні небезпечні для того, аби брати у борг у близьких людей, пише 24 Канал.

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У які дні не варто позичати гроші? Мова йде про середу, п'ятницю та неділю. Наприклад, у неділю зазвичай відбуваються церковні служби. Тому цього дня не варто проводити будь-які фінансові операції.

Щодо середи є нюанс, який полягає у тому, що це є сприятливий день для дій з грошима. Але у середу краще віддати борг, ніж давати або брати.

Також не варто позичати кошти на великі церковні свята:

Пасха;

Різдво;

Хрещення;

Трійця тощо.

Важливо! До того ж не слід давати або брати у борг ввечері або перед Новим роком. Вважається, що напередодні ночі або настання нового календарного року слід закрити борги, а не розпочинати нові.