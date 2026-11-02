Помилка під час карбування зробила мідну монету "скарбом" для колекціонерів

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Яка монета стала раритетом

У 1943 році американські пенні практично припинили виготовляти з мідного сплаву. Причиною стала Друга світова: мідь і нікель були необхідні для військових потреб союзників, тож "дріб'язок" почали відтискати з вкритої цинком сталі. Щоправда, під час переходу на новий матеріал сталася помилка, пише Монетний двір США.

Ймовірно, у карбувальному обладнанні залишилися заготівлі попереднього року, унаслідок чого невелику кількість монет викарбували зі старого сплаву. Зрештою, ця помилка перетворила звичайні гроші на колекційні екземпляри, яких, за історичними оцінками, збереглося лише кілька десятків.

За даними Американської нумізматичної асоціації, цент із мідного сплаву 1943 року є одним із найбільш ідеалізованих і, можливо, найпопулярніших екземплярів в американській нумізматиці– йдеться в повідомленні.

До слова, уперше такий одноцентовик виставили на продаж у 1958 році, виручивши за нього понад 40 тисяч доларів. Наступний пенні продали за 10 тисяч доларів у 1981 році на з'їзді нумізматів, натомість у 1996 році виторг сягнув аж 82 500 доларів.

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Висока колекційна цінність спричинила появу фальшивок: сталеві пенні намагалися покрити міддю або змінювали дати на випусках 1945, 1948 та 1949 років. Однак найчастіше виявити "хитрість" допоможе простий тест із магнітом.

Нагадаємо, нещодавно у США на аукціоні майже за 17 тисяч доларів продали ще одну рідкісну монету з помилкою карбування. Незвичайний екземпляр, який колекціонери називають "26 центів", з'явився у 2000 році, коли на вже готових 25 центах випадково відтиснули зображення пенні з портретом Авраама Лінкольна