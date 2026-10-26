Найменша монета стала надто дорогою: чому США перестали карбувати пенні

Чому від 1 цента довелося відмовитися

Восени 2025 року Монетний двір США викарбував останній пенні для обігу на підприємстві у Філадельфії. Утім, монета не втратила статусу законного платіжного засобу, тож американці й надалі можуть спокійно використовувати її для щоденних розрахунків.

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Ба більше, наразі в готівковому обігу перебуває близько 300 мільярдів екземплярів такого номіналу, і це нібито значно перевищує потреби торгівлі. Відтак магазини не зобов'язані відмовлятися від встановлення цін із точністю до одного цента.

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Історія американського пенні бере початок ще з 1792 року, коли його випуск дозволив Закон про карбування монет. Однак згодом економічні чинники, зростання виробничих витрат і зміна споживчих звичок зробили подальше виготовлення невигідним: лише за останнє десятиліття собівартість однієї монети зросла з 1,42 до 3,69 цента, тобто майже вчетверо перевищила її номінал.

Хоча масове виробництво одного цента завершується, його спадщина житиме. Оскільки використання монети в торгівлі продовжує еволюціонувати, її значення в історії Америки збережеться– зазначила тодішня виконувачка обов'язків директора Монетного двору Крісті Макнеллі.

Цікаво, що США продовжать карбувати пенні обмеженими тиражами, але вже винятково у вигляді пам'ятних випусків.

Пам'ятний випуск 1 цента 2026 року / Фото U.S. Mint

Цікаво! Нещодавно на американському аукціоні продали монету, яку колекціонери жартома називають "26 центів". Рідкісний екземпляр з'явився внаслідок виробничої помилки у 2000 році, коли поверх четвертака додатково відтиснули зображення пенні з портретом Авраама Лінкольна.

Нагадаємо, а от в Україні рік тому Нацбанк почав поступово виводити з обігу монети по 10 копійок. Причинами стали зниження потреби в такому номіналі та прагнення скоротити витрати на його виготовлення, транспортування і зберігання. І хоча такий "дріб'язок" також залишається чинним платіжним засобом, загальну суму в чеку все ж пропонують заокруглювати.