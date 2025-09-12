Центробанк Росії змінив ключову ставку: ситуація лише погіршується
- Центробанк Росії знизив ключову ставку на 1% до 17%.
- Річна інфляція в Росії станом на 8 вересня становила 8,2%.
Ситуація в російській економіці лише погіршується. Зокрема, це можна побачити по падінню рубля. 12 вересня російський Центробанк ухвалив рішення про корекцію ключової ставки.
Як змінилась ключова ставка в Росії?
Як повідомляють російські ЗМІ, нова ключова ставка почне діяти уже з 15 вересня, передає 24 Канал.
Російський Центробанк знизив ключову ставку на 1 відсотковий пункт. Тепер цей показник складає – 17%.
Нагадаємо! У червні Центробанк Росії уже знижував облікову ставку з 21% до 20%. Згодом відбулася нова корекція. Вже в липні ключова ставка була знижена з 20% до 18%.
Як змінився рівень інфляції в Росії?
Потрібно зазначити, що незважаючи на жорсткі монетарні умови, інфляційний тиск в Росії досі високий:
- станом на 8 вересня, річна інфляція сягнула – 8,2%;
- у III кварталі зростання цін в річному вимірі – 6,3%, у II – 4,4%;
- а от базова інфляція дещо знизилась, вона сягнула – 4,1%.
Важливо! Центробанк Росії очкує у 2025 році рівень інфляції 6 – 7%. А у 2026 цей показник мав би знизитись до 4%.
Що відбувається з російською економікою зараз?
Кремль заперечує погіршення економічної ситуації в Росії. Прессекретар Путіна Пєсков стверджує, що падіння рубля є доволі закономірним і воно виникло через "ринкові процеси".
11 вересня російська валюта відчутно впала. Курс євро вперше з лютого сягнув позначки 100 рублів.
А 10 вересня рубль обвалився відносно долара. Він впав до п'ятимісячного мінімуму. Тоді курс сягнув 85 рублів за долар.