Росія намагається знайти великі нафтові родовища

У Росії намагаються знайти нові родовища з великими покладами нафти. Проте вони не мають значних успіхів другий рік поспіль. Зокрема, за перші 6 місяців 2024 році в Росії відкрили лише 5 нових родовищ, але всі вони виявилися невеликими, про це повідомляють російські ЗМІ.

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Очільник Мінприроди Росії Александр Козлов на Східному економічному форумі розповів, що всі вище згадані родовища були відкриті у Приволзькому федеральному окрузі. Сумарні запаси цих родовищ оцінюють лише у 47 мільйона тонн. Для розуміння, за поточних темпів видобування сировини, Росія викачує цей обсяг з надр приблизно за один місяць. За рік Росія видобуває 515 мільйонів тонн нафти.

До теми! ОПЕК+ переглядає план щодо збільшення обсягів видобування нафти. Нафтовий картель прагне відкласти цей план через падіння цін на ринку нафти.

Востаннє велике родовище у Росії відкривали у 2022 році. Це було Мадачагське родовище на шельфі Баренцевого моря, запаси якого покривають всього два місяці російського видобутку. Проте навіть це родовище не може зрівнятися з родовищами, які відкривали за часів СРСР. Серед них були такі:

Родовище Самотлор із запасами 7 мільярдів тонн нафти;

Ромашкінське родовище із запасами сировиною на 3 мільярди тонн;

Приобське родовище із запасами 2,4 мільярда тонн.

Додають, що без нових великих родовищ російська нафтова промисловість живе рік у рік. Зокрема, за даними Роснедр, до 90% всіх родовищ, виявлених на території Росії в останні роки, належать до дрібних і дуже дрібних.