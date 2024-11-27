Юань зріс до рекордного рівня з початку року

Китайська валюта впевнено дорожчає на валютному ринку в Росії. Юань дорожчає щодо російського рубля з початку 2024 року. Про це пише 24 Канал з посиланням на Google Фінанси.

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У середу, 27 листопада, юань подорожчав на 7,33% до 15,61 рубля. Тоді як за останній місяць валюта додала в ціні 14,35%. Загалом з початку 2024 року китайська валюта зросла майже на 23% щодо рубля.

Важливо! Наразі юань торгується на піковому рівні щодо рубля з початку 2024 року.

Крім того, зріс вище 15 рублів вперше з березня 2022 року. На рубль тиснуть кілька факторів. Йдеться про посилення санкційного тиску на Росії з боку країни Заходу.