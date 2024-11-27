Юань вырос до рекордного уровня с начала года

Китайская валюта уверенно дорожает на валютном рынке в России. Юань дорожает по отношению к российскому рублю с начала 2024 года. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Google Финансы.

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В среду, 27 ноября, юань подорожал на 7,33% до 15,61 рубля. Тогда как за последний месяц валюта прибавила в цене 14,35%. Всего с начала 2024 года китайская валюта выросла почти на 23% относительно рубля.

Важно! Сейчас юань торгуется на пиковом уровне по отношению к рублю с начала 2024 года.

Кроме того, вырос выше 15 рублей впервые с марта 2022 года. На рубль давят несколько факторов. Речь идет об усилении санкционного давления на Россию со стороны страны Запада.