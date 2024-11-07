Юань обвалився до мінімуму за 3 місяці: які фактори тиснуть на валюту головного суперника США

Китайський юань зафіксував новий обвал на ринку. Валюта реагує на перемогу Дональда Трампа на виборах президента США.

Курс юаня до долара США

Юань стрімко обвалився на ринку, наблизившись до мінімального рівня за 3 місяці. Про це свідчать торги у четвер, 7 листопада. Виділяють кілька причин, які спровокували такий результат на ринку. Про це інформує 24 Канал з посиланням на The Economic Times.

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Юань стрімко подешевшав через значне ослаблення офіційного курсу і занепокоєнням ринку щодо нових тарифів, які планує запровадити Дональд Трамп, який переміг на президентських виборах в США.

До теми! За час першого президентського терміну Трампа, китайський юань ослаб приблизно на 5% щодо долара США під час впровадження першого раунду американських тарифів на китайські товари у 2018 році. Ще через рік юань втрати додаткові 1,5%, коли торговельна напруженість між країнами, які є найбільшими економіками світу, загострилася.

Під час передвиборчої кампанії Трамп наголошував, що запровадить тарифи в розмірі 60% і більше на товари з Китаю. Мовляв, це потрібно для підтримки американського виробництва. План політика щодо податків та тарифів вважають інфляційний. Цілком ймовірно, це призведе до збереження високих процентних ставок в США і підірве валюти торгових партнерів.