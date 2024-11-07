Курс юаня до долара США

Юань стрімко обвалився на ринку, наблизившись до мінімального рівня за 3 місяці. Про це свідчать торги у четвер, 7 листопада. Виділяють кілька причин, які спровокували такий результат на ринку. Про це інформує 24 Канал з посиланням на The Economic Times.

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Юань стрімко подешевшав через значне ослаблення офіційного курсу і занепокоєнням ринку щодо нових тарифів, які планує запровадити Дональд Трамп, який переміг на президентських виборах в США.

До теми! За час першого президентського терміну Трампа, китайський юань ослаб приблизно на 5% щодо долара США під час впровадження першого раунду американських тарифів на китайські товари у 2018 році. Ще через рік юань втрати додаткові 1,5%, коли торговельна напруженість між країнами, які є найбільшими економіками світу, загострилася.

Під час передвиборчої кампанії Трамп наголошував, що запровадить тарифи в розмірі 60% і більше на товари з Китаю. Мовляв, це потрібно для підтримки американського виробництва. План політика щодо податків та тарифів вважають інфляційний. Цілком ймовірно, це призведе до збереження високих процентних ставок в США і підірве валюти торгових партнерів.