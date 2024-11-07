Курс юаня к доллару США

Юань стремительно обвалился на рынке, приблизившись к минимальному уровню за 3 месяца. Об этом свидетельствуют торги в четверг, 7 ноября. Выделяют несколько причин, которые спровоцировали такой результат на рынке. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на The Economic Times.

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Юань стремительно подешевел из-за значительного ослабления официального курса и беспокойства рынка относительно новых тарифов, которые планирует ввести Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США.

К теме! За время первого президентского срока Трампа, китайский юань ослаб примерно на 5% относительно доллара США во время внедрения первого раунда американских тарифов на китайские товары в 2018 году. Еще через год юань потерял дополнительные 1,5%, когда торговая напряженность между странами, которые являются крупнейшими экономиками мира, обострилась.

Во время предвыборной кампании Трамп отмечал, что введет тарифы в размере 60% и более на товары из Китая. Мол, это нужно для поддержки американского производства. План политика по налогам и тарифам считают инфляционный. Вполне вероятно, это приведет к сохранению высоких процентных ставок в США и подорвет валюты торговых партнеров.