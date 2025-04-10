Китай обвалив курс юаня до мінімуму з 2007 року: Пекін має важливу мету

Китайський юань торгується на мінімальному рівні за 18 років. Це цілеспрямована політика влади Китаю.

Китай обвалив курс юаня до мінімуму за 18 років

Народний банк Китаю послабив курс юаня до найнижчого рівня з 2007 року, коли у світі була масштабна фінансова криза. Регулятор послаблює базову ставку національної валюти шостий день поспіль, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Зверніть увагу Трамп спровокував сплеск на американській біржі: скільки на цьому заробили його друзі

Крім того, юань впав до мінімального рівня за 15 місяців щодо кошика валют своїх торгових партнерів. Зазначають, що політика центрального банку Китаю свідчить про бажання Пекіна поступово послаблювати валюту для підтримки експорту та економіки, яка коливається через ескалацію торгової війни з США. Нагадаємо, що Трамп призупинив введення тарифів на 90 днів на імпорт з більшості країн світу, але на імпорт з Китаю мита США зросли до 125%.

До теми! На момент створення цього матеріалу, курс 1 долар дорівнює 7,31 юаня, за даними Bloomberg.

Завдяки послабленню позицій юаня, китайська продукція стає дешевшою порівняно з експортом інших країн. Відповідно привабливість китайських товарів на ринку зростає. Крім того, очільник відділу валютних операцій і стратегії ставок у Китаї в BNP Paribas SA заявив, що стратегія поступового ослаблення юаня на ринку – це обґрунтована стратегія для Китаю.

Китай все ще утримується від різкої девальвації валюти. Річ у тому, що стрімке послаблення юаня тягне за собою високі витрати навіть з врахуванням потенційної підтримки експортного сектору. Ба більше, цей крок може підірвати довіру до китайських активів.

Важливо! У США уже відреагували на останні зміни на валютному ринку Китаю. Трамп звинуватив Китай у маніпулюванні валютою, аби отримати компенсацію митних зборів. Тоді як глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що Китай є "найзліснішим порушником у міжнародній торгівельній системі".