Китай обвалил курс юаня до минимума с 2007 года: есть важная деталь

Китайский юань торгуется на минимальном уровне за 18 лет. Это целенаправленная политика властей Китая.

Китай обвалил курс юаня до минимума за 18 лет

Народный банк Китая ослабил курс юаня до самого низкого уровня с 2007 года, когда в мире был масштабный финансовый кризис. Регулятор ослабляет базовую ставку национальной валюты шестой день подряд, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Кроме того, юань упал до минимального уровня за 15 месяцев относительно корзины валют своих торговых партнеров. Отмечают, что политика центрального банка Китая свидетельствует о желании Пекина постепенно ослаблять валюту для поддержки экспорта и экономики, которая колеблется из-за эскалации торговой войны с США. Напомним, что Трамп приостановил введение тарифов на 90 дней на импорт из большинства стран мира, но на импорт из Китая пошлины США выросли до 125%.

К теме! На момент создания этого материала, курс 1 доллар равен 7,31 юаня, по данным Bloomberg.

Благодаря ослаблению позиций юаня, китайская продукция становится дешевле по сравнению с экспортом других стран. Соответственно привлекательность китайских товаров на рынке растет. Кроме того, глава отдела валютных операций и стратегии ставок в Китае в BNP Paribas SA заявил, что стратегия постепенного ослабления юаня на рынке – это обоснованная стратегия для Китая.

Китай все еще воздерживается от резкой девальвации валюты. Дело в том, что стремительное ослабление юаня влечет за собой высокие издержки даже с учетом потенциальной поддержки экспортного сектора. Более того, этот шаг может подорвать доверие к китайским активам.

Важно! В США уже отреагировали на последние изменения на валютном рынке Китая. Трамп обвинил Китай в манипулировании валютой, чтобы получить компенсацию таможенных пошлин. Тогда как глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Китай является "злостным нарушителем в международной торговой системе".