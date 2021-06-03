Адані серед інших мільярдерів

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg статок Адані у 2021 році зріс на 35,2 мільярда доларів. Для порівняння інші 19 мільярдерів Індії за цей час сукупно збагатилися на 24,5 мільярда доларів.

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Попри це Гаутам Адані все ще не найбагатша людина Індії: зі своїм статком у розмірі 69 мільярдів доларів він відстає від Мукеша Амбані, у якого 77 мільярдів доларів.

Темпи збагачення Адані цьогоріч такі високі, що поки що у світі його обганяє лише француз Бернар Арно, який володіє імперією Louis Vuitton. Минулого тижня він став найбагатшою людиною світу, за версією Forbes.



Бернар Арно, найбагатша людина світу / Фото Getty Images

Чому Адані багатшає

Акції чотирьох із шести компаній Адані з початку року виросли на 100 – 260%. Наприклад, акції газової компанії Adani Total Gas виросли на 257% з початку року та на 1 400% з мінімуму у березні 2020 року.

Окрім газу, Адані володіє портапи (Adani Ports), транспортно-логістичною компанією (Adani Logistics) та залізничною (Adani Rail).

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