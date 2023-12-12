Так, іноземні інвестори продали акцій на 1,8 мільярда юанів – близько 252 мільйонів доларів – на тлі того, що китайський індекс продовжує падати. Зокрема, у листопаді індекс CSI 300 впав на 2,1% – це був найгірший показник серед основних світових індексів.
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На закритті 1 грудня CSI 300 становив 3482,88 пункт, втративши 0,38%. Інвестори розчаровані відновленням китайської економіки, а прибуток компаній за третій квартал і прогнози їх не вразили,
– пояснив стратег Saxo в Гонконзі Редмонд Вонг.
Що відбувається із індексом CSI 300
Другий найбільший фондовий ринок у світі продовжує падати. У четвер, 30 листопада, CSI 300 торгувався поблизу мінімуму 2023 року, який було досягнуто місяцем раніше - у жовтні. Попри на ознаки того, що Китай хоче розвʼязати проблему у своєму секторі нерухомості – настрої інвесторів залишаються негативними.
Наразі іноземні корпорації виводять більше коштів з Китаю, ніж вкладають у нього. Уповільнення економіки Китаю, низькі процентні ставки та геополітична боротьба зі США викликали сумніви щодо економічного потенціалу країни.
Водночас результати CSI 300 різко контрастують зі зростанням індексу MSCI All-Country World Index майже на 9% у листопаді, що було спричинене впевненістю інвесторів, що Федеральна резервна система закінчила серію підвищень ставок.
Що таке CSI 300
Це зважений за капіталізацією індекс фондового ринку, призначений для реплікації продуктивності 300 акцій, що торгуються на Шанхайській та Шеньчженьській фондових біржах. Індекс складається компанією China Securities Index Company.