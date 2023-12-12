Так, іноземні інвестори продали акцій на 1,8 мільярда юанів – близько 252 мільйонів доларів – на тлі того, що китайський індекс продовжує падати. Зокрема, у листопаді індекс CSI 300 впав на 2,1% – це був найгірший показник серед основних світових індексів.

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На закритті 1 грудня CSI 300 становив 3482,88 пункт, втративши 0,38%. Інвестори розчаровані відновленням китайської економіки, а прибуток компаній за третій квартал і прогнози їх не вразили,

– пояснив стратег Saxo в Гонконзі Редмонд Вонг.

Що відбувається із індексом CSI 300

Другий найбільший фондовий ринок у світі продовжує падати. У четвер, 30 листопада, CSI 300 торгувався поблизу мінімуму 2023 року, який було досягнуто місяцем раніше - у жовтні. Попри на ознаки того, що Китай хоче розвʼязати проблему у своєму секторі нерухомості – настрої інвесторів залишаються негативними.

Зверніть увагу! Відтік грошей інвесторів з китайського ринку в листопаді можна порівняти із середнім щомісячним відтоком в 60 мільярдів юанів з серпня по жовтень.

Наразі іноземні корпорації виводять більше коштів з Китаю, ніж вкладають у нього. Уповільнення економіки Китаю, низькі процентні ставки та геополітична боротьба зі США викликали сумніви щодо економічного потенціалу країни.

Водночас результати CSI 300 різко контрастують зі зростанням індексу MSCI All-Country World Index майже на 9% у листопаді, що було спричинене впевненістю інвесторів, що Федеральна резервна система закінчила серію підвищень ставок.