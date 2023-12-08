Працівникам департаментів Moody's у Китаї рекомендовано не приходити в офіс протягом наступного тижня. Це стосується й аналітиків у Гонконзі: тимчасово відмовитися від поїздок на материкову частину Китаю.

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Реакція працівників

Один із працівників китайського відділу повідомив, що компанія не надала пояснень щодо рекомендацій не приходити в офіс. Проте, ймовірно, Moody’s побоюється, що китайська влада може створити неприємності.

Ми боїмося урядових перевірок,
— сказав один із працівників Moody’s.

Ймовірно, що таке рішення рейтингового агентства зі США підкреслює стурбованість багатьох закордонних компаній, які ведуть бізнес у Китаї. Деякі з них постраждали внаслідок поліцейських облав, обмежень на виїзд для працівників і затримань в умовах напруженості між Китаєм тй США та їхніми союзниками.

Що трапилось напередодні

Агентство Moodyʼs погіршило прогноз кредитного рейтингу Китаю зі стабільного – до негативного на тлі зростання держборгу країни та затяжної кризи на ринку нерухомості.

Китайський уряд відразу висловив розчарування оцінкою Moodyʼs й запевнив, що економіка країни має великий потенціал, а вплив спаду на ринку нерухомості – перебуває під контролем.

Що відомо про компанію Moody's

Moody's - провідна міжнародна компанія з рейтингування кредитного ризику та аналітики ринків. Надає незалежну оцінку фінансової стійкості підприємств та установ. Допомагає приймати обґрунтовані рішення в сфері інвестицій та фінансового планування.