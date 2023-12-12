Так, иностранные инвесторы продали акций на 1,8 миллиарда юаней – около 252 миллионов долларов – на фоне того, что китайский индекс продолжает падать. В частности, в ноябре индекс CSI 300 упал на 2,1% – это был худший показатель среди основных мировых индексов.

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На закрытии 1 декабря CSI 300 составил 3482,88 пункта, потеряв 0,38%. Инвесторы разочарованы восстановлением китайской экономики, а прибыль компаний за третий квартал и прогнозы их не поразили,

– объяснил стратег Saxo в Гонконге Рэдмонд Вонг.

Что происходит с индексом CSI 300

Второй крупнейший фондовый рынок в мире продолжает падать. В четверг, 30 ноября, CSI 300 торговался вблизи минимума 2023 года, который был достигнут месяцем ранее – в октябре. Несмотря на признаки того, что Китай хочет решить проблему в своем секторе недвижимости, настроения инвесторов остаются отрицательными.

Обратите внимание! Отток денег инвесторов с китайского рынка в ноябре сопоставим со средним ежемесячным оттоком в 60 миллиардов юаней с августа по октябрь.

Сейчас иностранные корпорации выводят больше средств из Китая, чем вкладывают в него. Замедление экономики Китая, низкие процентные ставки и геополитическая борьба с США вызывали сомнения по поводу экономического потенциала страны.

В то же время, результаты CSI 300 резко контрастируют. с ростом индекса MSCI All-Country World Index почти на 9% в ноябре, что было вызвано уверенностью инвесторов в том, что Федеральная резервная система закончила серию повышений ставок.