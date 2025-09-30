Що відомо про зростання впливу юаня?

Теперішній обсяг торгів юанем наближається до масштабів британського фунта, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Як показують трирічні опитування BIS, частка юаня від світових валютних операцій змінилась так:

у 2022 році вона складала – 7%;

а от зараз – 8,5%.

Зверніть увагу! Частка фунта стерлінгів від усіх світових валютних операцій дещо знизилась. Вона впала з 12,9% до 10,2%.

Показники міжнародного використання юаня цього року дають неоднозначні результати. Наприклад, його частка як глобальної платіжної валюти в транзакціях, зареєстрованих Товариством всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій (SWIFT), у серпні становила 2,9%,

– повідомляє видання.

Для порівняння, у аналогічний період торік цей показник складав – 4,7%.

Важливо! Китайський уряд уже не перший рік намагається зробити юань більш привабливим. У рамках цієї політики, наприклад, було послаблено деякі обмеження щодо руху капіталу. Таким чином, Пекін прагне зменшити домінування долара.

Що важливо знати про Китай зараз?