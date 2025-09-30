Что известно о росте влияния юаня?

Нынешний объем торгов юанем приближается к масштабам британского фунта, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также Такое произошло впервые: этот металл стоит более 5 тысяч гривен за грамм

Как показывают трехлетние опросы BIS, доля юаня от мировых валютных операций изменилась так:

в 2022 году она составляла – 7%;

а вот сейчас – 8,5%.

Обратите внимание! Доля фунта стерлингов от всех мировых валютных операций несколько снизилась. Она упала с 12,9% до 10,2%.

Показатели международного использования юаня в этом году дают неоднозначные результаты. Например, его доля как глобальной платежной валюты в транзакциях, зарегистрированных Обществом всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT), в августе составила 2,9%,

– сообщает издание.

Для сравнения, в аналогичный период прошлого года этот показатель составлял – 4,7%.

Важно! Китайское правительство уже не первый год пытается сделать юань более привлекательным. В рамках этой политики, например, были ослаблены некоторые ограничения по движению капитала. Таким образом, Пекин стремится уменьшить доминирование доллара.

Что важно знать о Китае сейчас?