Фінанси Фінансові новини Готовий змінити все: Сі розповів, що чекає на юань
2 лютого, 14:32
Готовий змінити все: Сі розповів, що чекає на юань

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Сі Цзіньпін заявив про намір зробити юань однією з основних глобальних резервних валют для зміцнення ролі Китаю у світовій фінансовій системі.
  • Для досягнення цієї мети Китай планує посилити Центробанк, створити конкурентоспроможні фінансові інститути та розвивати міжнародні фінансові центри.

Президент Китаю Сі Цзіньпін повідомив про намір зробити китайський юань однією з основних глобальних резервних валют. Такі зміни дозволять Пекіну зміцнитися та зайняти важливу роль у світовій фінансовій системі.

Що саме прагне зробити Пекін?

Пекін уже давно працює над інтернаціоналізацією юаня, повідомляє Financial Times.

Зараз ця риторика посилилась. Зокрема, за інформацією опублікованою у партійному журналі Qiushi, Сі вказав, що Китай має створити потужну валюту, яка:

  • буде широко використовуватись у міжнародній торгівлі;
  • на валютних ринках;
  • та під час здійснення інвестицій.

Важливо! Китай також прагне, аби юань здобув статус резервної валюти. Наразі до таких належать: долар, євро, японська єна і так далі.

Що саме планує зробити китайський уряд, аби виконати цей план:

  • посилення Центробанку;
  • створення конкурентоспроможних фінансових інститутів;
  • а також розвиток – міжнародних фінансових центрів.

Імовірно, завдяки цій стратегії, Пекін прагне посилити вплив у глобальній економіці. Особливо це актуально на фоні:

  • ослаблення долара;
  • та імовірної зміни лідера у ФРС (Наразі ним є Джером Пауелл. Трамп хоче висунути свого кандидата на цю посаду – Кевіна Ворша, повідомляє The Banker).

Потрібно розуміти, що, аби виконати ці плани, Китаю знадобиться провести реальні економічні реформи. Наприклад, Пекін має:

  • спростити доступ до китайського фінансового ринку;
  • і зміцнити довіру іноземних інвесторів.

Як змінилась ситуація, відносно долара?

  • Курс долара відчутно знизився. Трамп відреагував на такі зміни. Він вказав, що це – чудовий результат для американського бізнесу.

  • Трамп також вказав, що має змогу маніпулювати валютою. Проте наразі це не потрібно.

Зверніть увагу! Згодом долар дещо зміцнився. Це, зокрема, вплинуло на падіння золота.