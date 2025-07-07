Репресії та квоти: як Китай контролює сектор рідкоземельних металів

Коли у 2010 році в розпалі дипломатичного конфлікту Китай обмежив експорт рідкоземельних металів до Японії, неформальна і хаотична внутрішня промисловість через контрабанду звела нанівець зусилля Пекіна. Влада КНР зробила висновки та значно посилила контроль над сектором.

Як Китай захоплював контроль над рідкоземельними металами

Коли близько 15 років тому Китай почав посилювати політику в цій сфері, в країні діяли сотні компаній з видобутку та переробки. Вже до 2013 року майже весь видобуток контролювали десять найбільших виробників, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Сьогодні залишилися лише два державних гіганти: China Rare Earth Group і China Northern Rare Earth Group High-Tech.

Десятирічний процес консолідації дозволив Пекіну посилити контроль над галуззю і скоротити екологічний збиток, заподіяний незаконним і нестійким видобутком.

Цікаво! Раніше нелегальний ланцюжок тримався на недобросовісних видобувачах, які постачали руду на підпільні збагачувальні підприємства. Готова продукція потім маскувалася і вивозилася за кордон.

За оцінками, у 2014 році з країни було контрабандою вивезено близько 40 тисяч тонн оксидів рідкісноземельних металів – це у два рази більше офіційного обсягу експорту.

Водночас виробники магнітів не пройшли через такий же ступінь консолідації, як видобувний і переробний сегменти.

Важливо! Щоб контролювати виробників магнітів, Китай ввів систему відстеження для сектора та зобов'язав компанії надавати дані про клієнтів і обсяги транзакцій.

Система квот

Крім консолідації, Китай використовує систему квот на видобуток, введену у 2006 році, для регулювання постачань. Квоти охоплюють видобуток, виплавку і розділення рідкісноземельних металів.

Примітно! Якщо квоти раніше отримували шість компаній, то у 2024 році правом на них володіли лише дві державні групи.

З 2024 року Китай істотно уповільнив зростання видобутку: загальний обсяг квот збільшився лише на 5,9% порівняно зі зростанням у 21,4% у 2023 році. Аналітики та трейдери очікують, що цього року квоти або залишаться на колишньому рівні, або зростуть не більше ніж на 5% порівняно з 2024 роком.

Важливо! Пекін також обмежує експорт технологій: обладнання для видобутку і розділення рідкісноземельних металів вже давно під забороною. Наприкінці 2023 року заборона була розширена і на технології, що використовуються для виробництва рідкісноземельних магнітів.