США погрожують індійським банкам через співпрацю з Росією

США можуть запровадити санкції проти індійських кредиторів та відрізати їх від американської фінансової системи, якщо вони будуть співпрацювати з оборонно-промисловим комплексом Росії.

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Мінфін США вказав, що російські військові істотно залежать від імпорту певних категорій товарів, як-от верстатів та мікроелектроніки. Задля цього вони звертаються до фінансових установ, аби спростити ці операції.

Тож офіційний Вашингтон закликає Асоціації банків Індії вжити необхідних заходів для інформування місцевих бізнесів про ризик санкцій США. Для виконання цього прохання виділили 30 днів. Проте американці не вказали у листі жодних претензій до індійських банків.

Натомість у документі йдеться про настанови щодо того, як, на думку Вашингтона, мають діяти країни-партнери США аби, Росія втрачала матеріальні та фінансові інструменти для продовження війни проти України.

Водночас США прагнуть розвивати економічне співробітництво з Індією. Ба більше, перша економіка світу вважає Індію одним зі своїх провідних торговельних партнерів. Зокрема, за останні десять років товарообіг між двома країнами зріс на 110%.