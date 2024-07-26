США погрожують індійським банкам через співпрацю з Росією
США можуть запровадити санкції проти індійських кредиторів та відрізати їх від американської фінансової системи, якщо вони будуть співпрацювати з оборонно-промисловим комплексом Росії.
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Мінфін США вказав, що російські військові істотно залежать від імпорту певних категорій товарів, як-от верстатів та мікроелектроніки. Задля цього вони звертаються до фінансових установ, аби спростити ці операції.
Натомість у документі йдеться про настанови щодо того, як, на думку Вашингтона, мають діяти країни-партнери США аби, Росія втрачала матеріальні та фінансові інструменти для продовження війни проти України.
Водночас США прагнуть розвивати економічне співробітництво з Індією. Ба більше, перша економіка світу вважає Індію одним зі своїх провідних торговельних партнерів. Зокрема, за останні десять років товарообіг між двома країнами зріс на 110%.