Китай втрачає США: важливий індикатор обвалився до мінімуму за 17 років

Економічні відносини між двома найбільшими економіками світу продовжують змінюватися. Зокрема, це можна відстежити завдяки даним про імпорт США.

Згідно з останніми звітами, США не просто імпортують менше товарів з Китаю, а скоротили ці обсяги до мінімального рівня з 2006 року. Тобто це найнижчий показник за останні 17 років.

Зверніть увагу Популярна технологія формує масштабну "бульбашку" у США: можливості та ризики

Імпорт китайських товарів до США обвалився до нового мінімуму

За 12 місяців до липня загальна частка імпортованих товарів з Китаю у США склала 14,6%. Станом на березень 2018 року аналогічний показник оцінювали у 21,8%. Варто додати, що 5 років тому уже колишній президент США Дональд Трамп ухвалив рішення нові митні тарифи, яке призвело до посилення торгової війни з Китаєм.

Це свідчить про серйозну зміну у ландшафті глобального постачання. Одна з причин – компанії намагаються диверсифікувати свої виробничі потужності. Також важливу роль відіграли динаміка відносин між країнами та глобальні тенденції:

Збої у ланцюжках постачання;

Пандемія коронавірусу та суворі обмеження у Китаї;

Зростання зарплат у Китаї;

Погіршення двосторонніх відносин між Вашингтоном і Пекіном.

Хто виграє від просідання Китаю

Одним із головних бенефіціарів скорочення імпорту китайських товарів до США – Мексика. Ця країна знову стала головним торговим партнером першої економіки світу.

Лише за перші 4 місяці 2023 року обсяги торгівлі між США та Мексикою оцінили у 263 мільярди доларів. Це ознака серйозних змін для світової економіки.

Крім того, варто враховувати, що Китай експортує більше товарів до США, ніж США до Китаю. Для порівняння, торгівля з Мексикою є більш збалансованою за цим показником.