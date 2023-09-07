Согласно последним отчетам, США не просто импортируют меньше товаров из Китая, а сократили эти объемы до минимального уровня с 2006 года. То есть это самый низкий показатель за последние 17 лет.
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Импорт китайских товаров в США рухнул до нового минимума
За 12 месяцев до июля общая доля импортируемых товаров из Китая в США составила 14,6%. По состоянию на март 2018 аналогичный показатель оценивали в 21,8%. Стоит добавить, что 5 лет назад уже бывший президент США Дональд Трамп принял решение о новых таможенных тарифах, которое привело к усилению торговой войны с Китаем.
Это свидетельствует о серьезных изменениях в ландшафте глобального снабжения. Одна из причин компании пытаются диверсифицировать свои производственные мощности. Также важную роль сыграли динамика отношений между странами и глобальные тенденции:
- Сбои в цепочках снабжения;
- Пандемия коронавируса и серьезные ограничения в Китае;
- Рост зарплат в Китае;
- Ухудшение двусторонних отношений между Вашингтоном и Пекином.
Кто выиграет от проседания Китая
Одним из главных бенефициаров сокращения импорта китайских товаров в США – Мексика. Эта страна снова стала главным торговым партнером первой экономики мира
Кроме того, следует учитывать, что Китай экспортирует больше товаров в США, чем США в Китай. Для сравнения, торговля с Мексикой более сбалансирована по этому показателю.