Согласно последним отчетам, США не просто импортируют меньше товаров из Китая, а сократили эти объемы до минимального уровня с 2006 года. То есть это самый низкий показатель за последние 17 лет.

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Импорт китайских товаров в США рухнул до нового минимума

За 12 месяцев до июля общая доля импортируемых товаров из Китая в США составила 14,6%. По состоянию на март 2018 аналогичный показатель оценивали в 21,8%. Стоит добавить, что 5 лет назад уже бывший президент США Дональд Трамп принял решение о новых таможенных тарифах, которое привело к усилению торговой войны с Китаем.

Это свидетельствует о серьезных изменениях в ландшафте глобального снабжения. Одна из причин компании пытаются диверсифицировать свои производственные мощности. Также важную роль сыграли динамика отношений между странами и глобальные тенденции:

Сбои в цепочках снабжения;

Пандемия коронавируса и серьезные ограничения в Китае;

Рост зарплат в Китае;

Ухудшение двусторонних отношений между Вашингтоном и Пекином.

Кто выиграет от проседания Китая

Одним из главных бенефициаров сокращения импорта китайских товаров в США – Мексика. Эта страна снова стала главным торговым партнером первой экономики мира

К теме! Только за первые 4 месяца 2023 года объемы торговли между США и Мексикой оценили в 263 миллиарда долларов. Это признак серьезных перемен для мировой экономики.

Кроме того, следует учитывать, что Китай экспортирует больше товаров в США, чем США в Китай. Для сравнения, торговля с Мексикой более сбалансирована по этому показателю.