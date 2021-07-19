Китай виводить цифровий юань на новий рівень: які можливості отримають іноземці

Китайський центробанк був одним із перших, хто почав працювати над створення національної цифрової валюти. Програма запровадження цифрового юаня є частиною п'ятирічного плану економічного і соціального розвитку Китаю.

Іноземні туристи у Китаї зможуть використовувати цифровий юань, навіть, без місцевого банківського рахунку. Цю інформацію підтвердив китайський центробанк.

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Іноземці зможуть використовувати цифровий юань

Мобільні платежі швидко виросли за останні кілька років і стали лідерами ринку в Китаї. Продавці часто не хочуть брати готівку, тоді як кредитні карти ніколи не були настільки популярні в Китаї так, як в США. Однак, два найпопулярніших мобільних додатки для платежів від Tencent і Alibaba, зазвичай вимагають підключення до внутрішнього банківського рахунку. Ця вимога заважає іноземним мандрівникам легко використовувати ці додатки.

Спочатку було не зрозуміло, коли буде доступна функція використання цифрового юаня без банківського рахунку. Однак, CNBC повідомляє, що закордонний репортер вже зміг отримати доступ до цифрових юанів.

Іноземні резиденти, які тимчасово подорожують у Китаї, можуть відкрити гаманець e-CNY для оплати щоденних потреб, не відкриваючи внутрішній банківський рахунок,

– йдеться у повідомленні китайського центробанку.

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На кінець червня, після майже 12 місяців тестування віртуального юаня, було відкрито більше ніж 3,5 мільйона корпоративних гаманців та майже 21 мільйон особистих на суму 5,39 мільярда доларів.