Иностранные туристы в Китае смогут использовать цифровой юань даже без местного банковского счета. Эту информацию подтвердил китайский центробанк.

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Иностранцы смогут использовать цифровой юань

Мобильные платежи быстро выросли за последние несколько лет и стали лидерами рынка в Китае. Продавцы часто не хотят брать наличные, тогда как кредитные карты никогда не были столь популярны в Китае, как в США. Однако, два самых популярных мобильных приложения для платежей от Tencent и Alibaba , обычно требуют подключения к внутреннему банковскому счету . Это требование мешает иностранным путешественникам легко использовать эти приложения.

Сначала было непонятно, когда будет доступна функция использования цифрового юаня без банковского счета. Однако, CNBC сообщает, что заграничный репортер уже имел доступ к цифровому юаню.

Иностранные резиденты, временно путешествуют в Китае, могут открыть кошелек e-CNY для оплаты ежедневных нужд, не открывая внутренного банковского счета,

– говорится в сообщении китайского центробанка .

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