Що відомо про маршрут судна

Невеликий танкер Dakar, який раніше цього року потрапив у "чорний список" ЄС, рухається на захід уздовж арктичного узбережжя Росії. Судно перевозить метил-трет-бутиловий етер – хімічну добавку, яку використовують для підвищення якості бензину, пише Bloomberg із посиланням на дані Kpler.

На початку серпня вантаж спершу помістили на судно Yorik у Китаї, а вже на початку вересня нібито переправили на борт Dakar поблизу південнокорейського порту Йосу.

Кінцевий пункт призначення не вказано, однак аналітики припускають, що танкер прямує до країни-агресорки, адже через санкції йому буде складно зайти у великі європейські порти.



Орієнтовний маршрут Dakar / Джерело Bloomberg

До слова, Північним морським шляхом зазвичай користуються судна з посиленими корпусами, пристосованими до плавання в крижаних водах. Підсанкційні танкери без відповідного класу, як-от Dakar, також долають цей маршрут, але в теплі місяці року.

Чому Росії бракує пального

Росія традиційно експортує більше нафтопродуктів, аніж імпортує. Однак посилення українських атак суттєво скоротило обсяги нафтоперероблення та спричинило дефіцит на внутрішньому ринку.

Тож постачання китайської добавки МТБЕ стало продовженням тенденції до зростання закупівель ззовні. Наприклад, у серпні з Південної Кореї нібито надійшло близько 700 тисяч барелів нафтопродуктів, що стало рекордним показником, тоді як Індія поставила росіянам ще приблизно 320 тисяч барелів.



Постачання пального до Росії / Інфографіка Bloomberg за даними Kpler

Для цього використовували щонайменше десять танкерів. Зокрема, Aram Khachaturian протягом липня та серпня здійснило три рейси, доставивши близько 260 тисяч барелів пального, і стало найактивнішим на цьому маршруті за вказаний період.

Серед інших суден були й підсанкційні, а в деяких випадках продукцію перевантажували з одного борту на інший.