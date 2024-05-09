Китай та США спровокували важливі зміни на ринку нафти

Нафта знову зростає в ціні, оскільки оприлюднили важливі дані про США та Китай. Нова інформація вплинула на очікування щодо попиту.

Як змінилися ціни на нафту

Під час торгів у четвер, 9 травня, нафта Brent зросла в ціні на 27 центів або 0,3%. Еталонний бренд торгується на рівні 83,85 долара за барель. Йдеться про липневі ф'ючерси на нафту.

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Паралельно контракти на нафту WTI на червень подорожчали на 34 центи або 0,4% до 79,33 долара за барель, згідно з даними Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 84,12 долара за барель (+ 0,65%)

Контракти WTI торгуються за ціною 79,58 долара за барель (+ 0,75%).

Які фактори впливають на ринок нафти

Минулий тиждень вище згадані бренди нафти завершили із найбільшим спадом за останні три місяці. На динаміку на ринку нафти впливали новини із США.

Нафта знову почала дорожчати на тлі новин з США та Китаю. По-перше, у США зафіксували зменшення резервів сировини у зв'язку зі зростанням обсягів переробки на НПЗ. По-друге, у квітні імпорт нафти в Китай зріс на 5,45% у річному розрахунку. Ці дані підтримали очікування щодо збільшення попиту.