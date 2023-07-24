Китай роздасть 700 тисяч доларів жителям однієї провінції: яка його мета

Китай продовжує працювати над масовим впровадженням національної цифрової валюти. Зокрема, в одній із провінцій планують роздати жителям цифрові юані майже на 1 мільйон доларів.

Китайська влада має на меті до кінця поточного року роздати жителям провінції Цзянсу цифрові юані на 700 тисяч доларів. Це ініціатива локальних чиновників, яка також є масштабного плану країни із масового запровадження цифрової валюти від центрального банку.

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У Китаї роздадуть цифрові юані на сотні тисяч доларів

Цю провінцію обрали для роздачі e-CNY через проведення там фестивалю шопінгу. Відтак роблять ставку на те, що цифрову валюту будуть використовувати під час цього заходу. Нагадаємо, що у Китаї почали тестувати цифровий юань ще навесні 2021 року.

Що таке цифрова валюта центрального банку (CBDC) Це цифрова форма наявних фіатних грошей (долар, євро, гривня), що вже емітовані центральним банком і є загальнодоступним законним платіжним засобом на території країни

Цей проєкт стартував ще у червні, проте влада наразі готується до проведення "другої хвилі" роздачі так званих і червоних конвертів. Усі, хто візьмуть участь у цьому раунді, також можуть претендувати на отримання купонів зі знижками на суму від 30 до 200 юанів. Мовляв, це має заохотити містян прийняти цифровий юань та вивчити його переваги.

Витрачати цифрові юані можна буде у торговому центрі Changzhou New Century, кількох тематичних парках, супермаркетах і універмагах, які приймають платежі у державному стейблкойні. Цікаво, що Китай не єдина країна, яка запровадила цифрову національну валюту. Зокрема, однією з перших країн, яка пішла на такий крок стала Нігерія.