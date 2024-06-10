До этого китайский центробанк покупал драгоценный металл в течение 18 месяцев.

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Китай прекратил скупать золото

Согласно официальным данным, объем золотых слитков в Народном банке Китая по итогам мая составил 72,80 миллиона тройских унций. Вторая страна мира впервые не пополняла свои резервы с октября 2022 года.

Центральный банк Китая перестал покупать золото, когда оно подорожало до нового исторического максимума на рынке. Речь идет о цене на уровне 2450 долларов за унцию. Одна из причин стремительного роста цен на золото в 2024 году – серьезный спрос со стороны центробанков.

Почему Китай скупал золото

Народный Банк Китая покупал драгоценный металл из-за стремления страны диверсифицировать свои резервы и защититься от обесценивания валюты. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в первом квартале объемы покупки золота мировых государственных учреждений были на рекордном уровне. Более того, именно Китай был крупнейшим покупателем, опередив по этому показателю Индию.

На момент создания этого материала, стоимость золота колеблется на уровне 2306 долларов за унцию, по данным Market Insider. Драгоценный металл пока демонстрирует положительную динамику.