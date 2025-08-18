Як змінився експорт з Європи до США?
Згідно з даними Євростату, експорт з 27 країн Європейського союзу до США в червні знизився на 10% в річному вираженні й опустився до найнижчого рівня з кінця 2023 року. Він склав 46,8 мільярда доларів.
Позитивне сальдо торгового балансу країн ЄС при цьому скоротилося до 1,8 мільярда євро проти 12,7 мільярда євро місяцем раніше.
При цьому у березні постачання досягли рекордних майже 72 млрд євро, оскільки американські імпортери активно закуповували товари напередодні оголошення Дональдом Трампом нових мит.
Чому скоротився експорт з ЄС?
Наприкінці липня Брюссель і Вашингтон уклали угоду про введення 15%-го базового мита на імпорт з ЄС до США, однак деякі деталі угоди ще залишаються предметом переговорів. Як повідомив представник ЄС Улоф Гілл, спільна заява з її остаточним описом має бути опублікована "найближчим часом".
Важливо! Євросоюз навряд чи введе заходи у відповідь на мита Трампа в короткостроковій перспективі. Пакет відповідних мит, розроблений після квітневого рішення Трампа, заморожено на шість місяців.
Скорочення профіциту в червні багато в чому пояснюється зниженням експорту хімічної продукції, яка відіграє важливу роль для багатьох економік ЄС.
Сьогодні важко уявити, що експорт найближчим часом знову стане головним драйвером зростання Європи,
– підкреслив керівник відділу макроекономіки банку ING Карстен Бжескі.
Німеччина, яка залишається промисловим центром Європи й одним з найбільших світових експортерів, в останні місяці також фіксує падіння продажів у США, що негативно позначається на завантаженні її заводів і обмежує зростання економіки.
Умови зовнішньої торгівлі залишаються нижче середніх,
– зазначив економіст Commerzbank Ральф Солвін.
Додатковим фактором тиску залишається сильний курс євро, що знижує конкурентоспроможність європейських товарів.
Як змінився експорт з Європи до Китаю?
Постачання до Китаю, ще одного важливого ринку для ЄС, також різко впали в порівнянні з минулим роком. Це свідчить про загальне погіршення глобального торгового середовища.
Повний ефект останніх тарифних заходів ще не проявився,
– заявила генеральний директор Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо-Івеала.
Економіка єврозони поки демонструє більшу стійкість, ніж очікувалося: у другому кварталі ВВП зріс на 0,1%. Проте, як зазначають аналітики, сильний євро і невизначеність, що зберігається, продовжуватимуть чинити тиск на експорт.