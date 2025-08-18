Як змінився експорт з Європи до США?

Згідно з даними Євростату, експорт з 27 країн Європейського союзу до США в червні знизився на 10% в річному вираженні й опустився до найнижчого рівня з кінця 2023 року. Він склав 46,8 мільярда доларів.

Позитивне сальдо торгового балансу країн ЄС при цьому скоротилося до 1,8 мільярда євро проти 12,7 мільярда євро місяцем раніше.

При цьому у березні постачання досягли рекордних майже 72 млрд євро, оскільки американські імпортери активно закуповували товари напередодні оголошення Дональдом Трампом нових мит.

Чому скоротився експорт з ЄС?

Наприкінці липня Брюссель і Вашингтон уклали угоду про введення 15%-го базового мита на імпорт з ЄС до США, однак деякі деталі угоди ще залишаються предметом переговорів. Як повідомив представник ЄС Улоф Гілл, спільна заява з її остаточним описом має бути опублікована "найближчим часом".

Важливо! Євросоюз навряд чи введе заходи у відповідь на мита Трампа в короткостроковій перспективі. Пакет відповідних мит, розроблений після квітневого рішення Трампа, заморожено на шість місяців.

Скорочення профіциту в червні багато в чому пояснюється зниженням експорту хімічної продукції, яка відіграє важливу роль для багатьох економік ЄС.

Сьогодні важко уявити, що експорт найближчим часом знову стане головним драйвером зростання Європи,

– підкреслив керівник відділу макроекономіки банку ING Карстен Бжескі.

Німеччина, яка залишається промисловим центром Європи й одним з найбільших світових експортерів, в останні місяці також фіксує падіння продажів у США, що негативно позначається на завантаженні її заводів і обмежує зростання економіки.

Умови зовнішньої торгівлі залишаються нижче середніх,

– зазначив економіст Commerzbank Ральф Солвін.

Додатковим фактором тиску залишається сильний курс євро, що знижує конкурентоспроможність європейських товарів.

Як змінився експорт з Європи до Китаю?

Постачання до Китаю, ще одного важливого ринку для ЄС, також різко впали в порівнянні з минулим роком. Це свідчить про загальне погіршення глобального торгового середовища.

Повний ефект останніх тарифних заходів ще не проявився,

– заявила генеральний директор Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо-Івеала.

Економіка єврозони поки демонструє більшу стійкість, ніж очікувалося: у другому кварталі ВВП зріс на 0,1%. Проте, як зазначають аналітики, сильний євро і невизначеність, що зберігається, продовжуватимуть чинити тиск на експорт.