На фоні зміцнення юаня покупці з-за кордону будуть вимушені платити більше за товари з Китаю. Тож, через цю тенденцію виникають побоювання щодо конкурентоспроможності китайського експорту, який є головним фактором росту другої найсильнішої економіки світу.

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Китай намагається зупинити зростання юаня

Народний банк Китаю (НБК) у четвер встановив денну середню точку для юаня на рівні 6,3 проти долара США. Це призвело до того, що другий день поспіль курс переживає послаблення фіксацій, вперше з 24 травня. Центробанк створює умови для того, щоб ринок міг відігравати вагому роль у процесі визначення обмінного курсу юаня. Проте, фінустанова прагне зберегти певний контроль за допомогою щоденного механізму фіксації середньої точки юаня щодо долара, дозволяючи валюті рухатися на 2% вище або нижче цього рівня.

Китай намагається стримати зміцнення юаня / Інфографіка Market Watch

НБК повідомив, що фінустанови повинні збільшити коефіцієнт своїх валютних депозитів на 2 процентних пункти: з 5% до 7%. Через це банки будуть вимушені притримувати більші обсяги своїх валютних резервів, таким чином, зменшуючи суми, які могли б вплинути на курс юаня. Економісти підмітили, що востаннє подібні зміни вносилися у 2007 році. На їхню думку, реалізація цього рішення призведе до скорочення кількості іноземної валюти, доступною для довгострокової торгівлі. Йдеться про 20 мільярдів доларів.

Заступник директора Комісії з економічної політики при Китайській асоціації політичних наук Сюй Хунцай назвав дії центробанку сильними сигналом. За його словами, масштаб коригування є відносно великим, і це є формою посилення цільової монетарної політики. Збільшення коефіцієнта обмежить спекулятивну діяльність в країні, адже фінансові установи повинні зберігати більше грошей у своїх резервах.

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