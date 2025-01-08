Іран тисне на Китай через шалені обсяги нафти: чому це відбувається перед інавгурацією Трампа

У китайських портах уже роками зберігають мільйони барелів іранської нафти, яка потрапила під санкції США. Напередодні інавгурації Дональда Трампа Тегеран почав тиснути на Китай.

Іран тисне на Китай через нафту

Іран прагне повернути десятки мільйонів барелів нафти з Китаю. Сировина застрягла в китайських портах на 6 років через санкції проти Тегерану, які запровадила адміністрація Дональда Трампа під час його першої президентської каденції. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Йдеться про 25 мільйонів барелів нафти, які надійшли в китайські порти приблизно в жовтні 2018 року. Цю нафту оцінюють в 1,7 мільярда доларів. Іран скористався дозволами, які надав Трампом. Проте з початку 2019 року президент США скасував ці винятки для іранської сировини. Тож, нафта з Ірану так і не знайшла покупців й залишилася в пастці в резервуарах.

Важливо! З поверненням Трампа до Білого дому, аналітики очікують посилення санкції проти експорту іранської нафти. Одна з головних цілей – обмежити фінансові надходження для Тегерану. Нагадаємо, що інавгурація Трампа запланована на 20 січня 2025 року.

За словами одного з трьох іранських джерел, нафтові резервуари в порту Далянь знаходяться в управлінні компанії PDA Energy, яка вимагає від Ірану сплатити понад 450 мільйонів доларів за зберігання, накопичених з 2018 року. У Чжоушані резервуари експлуатує приватний оператор зберігання CGPC.