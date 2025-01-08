Іран тисне на Китай через нафту

Іран прагне повернути десятки мільйонів барелів нафти з Китаю. Сировина застрягла в китайських портах на 6 років через санкції проти Тегерану, які запровадила адміністрація Дональда Трампа під час його першої президентської каденції. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Йдеться про 25 мільйонів барелів нафти, які надійшли в китайські порти приблизно в жовтні 2018 року. Цю нафту оцінюють в 1,7 мільярда доларів. Іран скористався дозволами, які надав Трампом. Проте з початку 2019 року президент США скасував ці винятки для іранської сировини. Тож, нафта з Ірану так і не знайшла покупців й залишилася в пастці в резервуарах.

Важливо! З поверненням Трампа до Білого дому, аналітики очікують посилення санкції проти експорту іранської нафти. Одна з головних цілей – обмежити фінансові надходження для Тегерану. Нагадаємо, що інавгурація Трампа запланована на 20 січня 2025 року.

За словами одного з трьох іранських джерел, нафтові резервуари в порту Далянь знаходяться в управлінні компанії PDA Energy, яка вимагає від Ірану сплатити понад 450 мільйонів доларів за зберігання, накопичених з 2018 року. У Чжоушані резервуари експлуатує приватний оператор зберігання CGPC.