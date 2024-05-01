Люди у Китаї масово скуповують золото навіть попри серйозну проблему

Активна купівля золота у Китаї призвела до змін у світовому рейтингу. Адже дорогоцінний метал цікавить як центробанк, так і звичайних споживачів. Це пов'язують з економічною ситуацією у країні, яка є головним конкурентом США.

На сьогодні Китай випередив Індію, ставши найбільшим покупцем золота у світі. Обидві економіки роками змагалися за першість за цим показником.

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Чому у Китаї активно купують золото

Китайська економіка намагається відновитися після пандемії коронавірусу, а юань за останній рік ослаб приблизно на 5% відносно американського долара. Це стало викликом для звичайних споживачів.

У результаті китайські споживачі звертають усе більше уваги на золото. Цьому не шкодить навіть те, що знецінення юаня робить дорогоцінним метал дорожчим. Загалом ні центробанк країни, ні люди не припиняють купувати золото.

Всесвітня золота рада повідомила, що у 2023 році китайський центральний банк придбав 225 тонн золота. Тоді як у березні цього року золотий запас Китаю збільшився на 5 тонн. Відтак, загальний запас країни склав 2 262 тонни.

Навіть інвестори з покоління Z також приєдналися до поточного тренду, оскільки вони шукають альтернативи фондовому ринку у Китаї, який останніми роками зазнав значних коливань.

Варто додати, що дорогоцінний метал вважають активом-гаванню. Нагадаємо, що у середині квітня золото вперше в історії подорожчало вище 2400 доларів за унцію. Цьому сприяло також збільшення попиту через економічну та геополітичну невизначеність.