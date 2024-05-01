Люди в Китае массово скупают золото даже несмотря на серьезную проблему

Активная покупка золота в Китае привела к изменениям в мировом рейтинге. Ведь драгоценный металл интересует как центробанк, так и обычных потребителей. Это связывают с экономической ситуацией в стране, которая является главным конкурентом США.

На сегодня Китай опередил Индию, став крупнейшим покупателем золота в мире. Обе экономики годами соревновались за первенство по этому показателю.

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Почему в Китае активно покупают золото

Китайская экономика пытается восстановиться после пандемии коронавируса, а юань за последний год ослаб примерно на 5% относительно американского доллара. Это стало вызовом для обычных потребителей.

В результате китайские потребители обращают все больше внимания на золото. Этому не вредит даже то, что обесценивание юаня делает драгоценным металл дороже. В общем ни центробанк страны, ни люди не прекращают покупать золото.

Всемирный золотой совет сообщил, что в 2023 году китайский центральный банк приобрел 225 тонн золота. Тогда как в марте этого года золотой запас Китая увеличился на 5 тонн. Поэтому, общий запас страны составил 2 262 тонны.

Даже инвесторы из поколения Z также присоединились к текущему тренду, поскольку они ищут альтернативы фондовому рынку в Китае, который в последние годы претерпел значительные колебания.

Стоит добавить, что драгоценный металл считают активом-гаванью. Напомним, что в середине апреля золото впервые в истории подорожало выше 2400 долларов за унцию. Этому способствовало также увеличение спроса из-за экономической и геополитической неопределенности.